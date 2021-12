Stop in 10 Stati americani all’obbligo del vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari. Lo ha stabilito un giudice federale andando contro in questo modo a quanto deciso dal governo Biden. Per il magistrato distrettuale Matthew Schelp di St Louis, l’agenzia ha abusato della sua autorità, per questo ha vietato ai Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms) di far entrare in vigore l'obbligo finché la Corte non potrà sentire le sfide legali promosse dai Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota e New Hampshire.

L’obbligo del vaccino sarebbe dovuto scattare la prossima settimana.

Prima di questo “stop”, il giudice federale del distretto occidentale della Louisiana, Terry Doughty, aveva adottato un provvedimento simile scrivendo nella sua relazione: “Se la natura umana e la storia insegnano qualcosa è che le libertà civili affrontano gravi rischi quando i governi proclamano stati di emergenza indefiniti”.

