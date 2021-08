Un dipendente dell'ambasciata britannica, 57 anni, è stato fermato a Berlino con l’accusa di aver svolto attività di spionaggio per conto della Russia.

Il mandato di arresto è stato emanato dalla Procura federale di Karlsruhe. La notizia è stata confermata dall'antiterrorismo di Scotland Yard, che ha precisato di aver collaborato alle indagini con gli investigatori tedeschi.

L'uomo, David S., "è stato arrestato nell'area di Berlino sulla base del sospetto di violazioni legate all'Intelligence Agent activity law", la legge tedesca contro lo spionaggio, comunica la Metropolitan Police britannica. E’ sospettato di aver ceduto documenti riservati a un ufficiale dell'intelligence di Mosca in cambio di un'imprecisata somma di denaro. In giornata comparirà dinanzi a un giudice tedesco per la convalida del fermo.

