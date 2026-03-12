Stati Uniti
12 marzo 2026 alle 18:49aggiornato il 12 marzo 2026 alle 19:08
Sparatoria in una sinagoga in Michigan: ucciso l’assalitoreNel complesso c'è anche una scuola, contro l’edificio si sarebbe schiantata anche un’auto
Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan, nel complesso del Temple of Israel dove c'è anche una scuola. L'assalitore, che aveva tentato la fuga, è stato ucciso.
La polizia è sul posto.
Secondo le prime informazioni, un’auto si sarebbe schiantata contro l’edificio.
La sparatoria ha fatto scattare la "modalità di sicurezza" in tutte le scuole della zona.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
