Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan, nel complesso del Temple of Israel dove c'è anche una scuola. L'assalitore, che aveva tentato la fuga, è stato ucciso. 

La polizia è sul posto.

Secondo le prime informazioni, un’auto si sarebbe schiantata contro l’edificio.

La sparatoria ha fatto scattare la "modalità di sicurezza" in tutte le scuole della zona.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

