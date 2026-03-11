Nuovi sviluppi sul drammatico incendio, nel pomeriggio di ieri, di un autobus nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. L’incidente, a seguito del quale hanno perso la vita 6 persone e altre 5 sono rimaste ferite, secondo alcuni testimoni oculari sarebbe stato causato da un uomo che, dopo essersi versato addosso della benzina, si sarebbe dato fuoco all’interno del mezzo.

La polizia al momento ha confermato di avere raccolto informazioni sul fatto che una persona si sarebbe data fuoco, ma non ha ancora dato conferma ufficiale. «Al momento, la polizia sta puntando su una causa umana all'origine dell'incendio, e persino su un atto volontario», ha detto l'aiutante di polizia cantonale Frédéric Papaux. Ipotesi che escluderebbe, dunque, la matrice terroristica.

Con riferimento alle vittime, stando a quanto dichiarato da Martial Pugin, capo della sezione comunicazione e prevenzione della Polizia cantonale friburghese, non sarebbe ancora possibile stabilire quanto durerà il processo di identificazione che potrebbe richiedere diversi giorni. Sempre Secondo Pugin, nella notte risultavano ancora quattro persone disperse.

Nel pomeriggio la conferenza stampa delle autorità friburghesi, per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

L'autobus era in viaggio da Düdingen (FR) a Kerzers. La centrale operativa e di allarme della polizia cantonale è stata allertata verso le 18:25. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il veicolo era già completamente in fiamme. All'interno, sono stati trovati i corpi delle vittime.

