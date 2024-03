Sparatoria nella sala da concerti Crocus City Hall, nella periferia nordovest di Mosca, la più grande della capitale russa.

Secondo i media russi, sono morte almeno 40 persone e decine sono rimaste ferite. Il tetto dell’edificio è in fiamme e rischia di crollare. L’evacuazione è in corso, l’edificio non è ancora stato sgomberato: al momento dell’attacco nella sala concerti c’erano centinaia di persone e molte sono ancora intrappolate. L'agenzia Ria Novosti ha diffuso l'immagine dell'incendio che illumina la notte di Mosca, mentre una densa colonna di fumo si alza nel cielo.

Ad aprire il fuoco con delle mitragliatrici e forse una granata quattro persone in mimetica: lo riferisce Ria Novosti. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori avanzare e sparare a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale, per poi entrare nella sala gremita dove stava per cominciare il concerto della band rock Picnic.

Sul posto le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr), le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca e decine di ambulanze.

Il 7 marzo scorso era arrivata un’allerta dell’ambasciata americana che parlava del rischio di attentati in Russia, specie in luoghi affollati come le sale concerti.

