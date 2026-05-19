Otto morti e cinque feriti: è questo il bilancio della sparatoria avvenuta ad Assiut, città dell’Egitto situata a circa 350 chilometri a sud del Cairo. Ad aprire il fuoco è stato un uomo che, a bordo di un’auto privata, ha sparato contro un gruppo di persone in attesa alla fermata dell’autobus.

Secondo le prime informazioni diffuse dal ministero dell’Interno egiziano, l’aggressore soffriva di disturbi psichici. A dare l’allarme è stato un testimone, che ha segnalato alla polizia la presenza di un uomo armato che stava sparando contro le persone nella stazione degli autobus.

Le forze di sicurezza sono riuscite a identificare il responsabile. L’uomo è poi fuggito verso la periferia della città, inseguito dagli agenti, continuando a sparare contro le forze dell’ordine. Nel conflitto a fuoco è morto anche l’aggressore, che da tempo era in cura presso un ospedale psichiatrico del Cairo.

(Unioneonline)

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