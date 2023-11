Shakira non andrà in carcere. Le voci sul rischio che la popstar di fama mondiale finisse in galera per una frode ai danni del fisco spagnolo si erano fatte sempre più insistenti. Stamattina, a Barcellona, è stato però trovato un accordo con il pubblico ministero.

La cantante ha ammesso di aver evaso le tasse per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 e ha patteggiato la pena che prevede una condanna a tre anni di reclusione e il pagamento di una multa di 7 milioni di euro. La richiesta inizialmente era di otto anni e due mesi. L'accordo prevede anche la sostituzione della pena detentiva con una multa (altri 432mila euro).

La scelta le consente di non affrontare un processo che avrebbe avuto un enorme impatto mediatico nei suoi confronti e che l’avrebbe costretta a rimanere in città per diverse settimane, la stessa che ha abbandonato da tempo dopo la clamorosa rottura con l’ex marito, il campione di calcio Piquè.

