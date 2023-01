«Ti atteggi tanto da campione. E quando avevo bisogno di te, hai mostrato la tua versione peggiore», canta la star del pop latino Shakira nel suo nuovo singolo “Music Sessions #53”.

Con la canzone, appena lanciata, l’artista colombiana attacca apertamente il suo ex Gerard Piquè dopo il tradimento con Clara Chia Marti, classe ’99, con cui ha iniziato una relazione. Del testo era già stata pubblicata un’anteprima che non lasciava spazio a interpretazioni: «Un lupo come me non è per i ragazzi come te», «ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare». E ancora: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio».

Nel brano, che ha già collezionato milioni di ascolti, viene citato anche il numero 22, simbolo della coppia ai tempi d’oro: «Valgo due volte 22!», e riferendosi alla nuova fiamma dell’ex: «Hai il nome da brava persona ma è chiaro che non sia così».

