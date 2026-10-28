Tragico incidente in Spagna, dove questa mattina poco dopo le 9 due treni si sono scontrati fra le località di Los Yebenes e Urda (Toledo) in Castiglia la Mancia. Almeno trenta i morti secondo il quotidiano El Pais, ma il bilancio di vittime e feriti potrebbe aggravarsi.

Secondo quanto trapela, un treno dell’alta velocità partito alle 8 da Madrid e diretto a Siviglia si sarebbe scontrato contro un convoglio della compagnia privata Iryo che era fermo sui binari, causando il deragliamento di due vagoni di quest'ultimo.

Dalle immagini diffuse dall’emittente pubblica Tve, i due vagoni deragliati sarebbero precipitati in un terrapieno.

Interrotta la circolazione tra Madrid, Ciudad Real e l'Andalusia. Soccorsi in azione.

Alla base dell’incidente, come confermato dal governo spagnolo, ci sarebbe un errore umano.

L’UNITÀ DI CRISI – La Farnesina ha attivato l'Unità di crisi: per emergenze i connazionali possono contattare il numero +390636225 oppure il Consolato Generale d'Italia a Madrid al numero +34629.842.287.

Il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha precisato come il Consolato generale italiano a Madrid - ha sottolineato sia «al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l'assistenza necessaria».

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(Unioneonline)

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