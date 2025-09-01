Rudolph Giuliani è rimasto ferito in un incidente stradale nel New Hampshire sabato sera ed è stato portato in ospedale con una frattura vertebrale. Lo annuncia Michael Ragusa, responsabile della sicurezza dell'ex sindaco di New York ed ex avvocato del presidente Trump. L'ottantunenne Giuliani stava viaggiando in autostrada dopo essersi fermato per aiutare una «donna vittima di violenza domestica», ha riferito Ragusa in un post sui social media, senza fornire ulteriori informazioni sull'incidente, incluso il luogo in cui si è verificato nel New Hampshire o se l'ex sindaco fosse al volante.

Giuliani ha chiamato il 911 (il numero di emergenza) e ha atteso con la donna fino all'arrivo dei soccorsi, ha aggiunto Ragusa. Quando ha ripreso il viaggio, il suo veicolo è stato tamponato da dietro «ad alta velocità».

Giuliani è stato trasportato in un ospedale non specificato. Gli è stata diagnosticata una frattura della vertebra toracica, oltre a lesioni alla gamba e al braccio sinistro, contusioni e lacerazioni, ha detto Ragusa, assicurando che l'ex primo cittadino «è di buon umore e si sta riprendendo alla grande».

(Unioneonline)

