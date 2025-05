Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del Chatgate. Lo riportano i media statunitensi.

Waltz, ex membro del Congresso degli Stati Uniti sarebbe il primo alto funzionario a

lasciare l'amministrazione Trump nel secondo mandato del tycoon.

Il consigliere alla sicurezza nazionale era sotto pressione da quando il caporedattore dell'Atlantic Magazine aveva rivelato a marzo che Waltz lo aveva aggiunto per errore a una chat su Signal riguardante gli attacchi contro gli Houthi, in cui i funzionari intervenuti avevano illustrato il piano di attacco, compresi gli orari in cui gli aerei da guerra statunitensi sarebbero decollati per bombardare obiettivi nello Yemen.

