Matteo Salvini sarebbe pronto ad andare a Mosca con alcuni esponenti della Lega.

È questa l’indiscrezione filtrata da alcune fonti del Carroccio, secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani nazionali.

Al momento nessuna conferma e nessuna smentita. Ma il leader leghista ha però sottolineato in queste ore la necessità di puntare sul dialogo per cercare spiragli di pace nel conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

"Bene i contatti diretti fra Draghi e Putin, giusto tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace, a partire dalla riapertura alle esportazioni di grano. Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si

estenda”, ha dichiarato Salvini.

Nelle scorse settimane il segretario della Lega si era recato al confine tra Polonia e Ucraina. Una “missione” che però non era andata nel migliore dei modi, visto che il leader del Carroccio era stato duramente contestato a Przesmyl per il sostegno espresso in passato a Vladimir Putin.

