Nel 36esimo giorno del conflitto in Ucraina si aprono corridoi umanitari anche a Mariupol, devastata da intensi bombardamenti russi e dove nelle scorse ore sono stati colpiti un edificio della Croce Rossa e la sede della missione Ue. Ma la città, dice la vicepremier Iryna Vereshchuk, è ancora sotto attacco nonostante l’annuncio di Mosca di essere pronta ad un cessate il fuoco temporaneo dalle 10 locali (le 9 in Italia). “Non c’è un cessate il fuoco, la tregua riguarda solo i corridoi umanitari, il segmento che va da Berdyansk a Zaporizhzhia”.

Domani intanto riprendono i negoziati online fra russi e ucraini, mentre secondo la Turchia i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina potrebbero incontrarsi entro due settimane. In un discorso in tv il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano "ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto". Zelensky ha dichiarato di non credere alle promesse della Russia di ridurre la sua presenza militare a Kiev. Quanto alla telefonata con il presidente Usa Joe Biden ha riferito che il sostegno americano è vitale per il suo Paese e che "questo momento è un punto di svolta".

A Roma intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha avuto una conversazione di 40 minuti con Putin, fa sapere alla stampa estera di aver notato un “cambio di atteggiamento” nel presidente russo anche se quest’ultimo ha definito “non mature” le condizioni per un cessate il fuoco. L’Italia, ha comunque spiegato il premier Draghi, è stata richiesta come garante sia dalla Russia che dall’Ucraina.

La Casa Bianca dal canto suo ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni, mentre Putin ha firmato il decreto sul pagamento del gas in rubli, immediatamente esecutivo. Dal primo aprile i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento in rubli, “saranno interrotti”, ha avvertito.

Il decreto prevede che Gazprombank apra conti speciali nella valuta russa per gli acquirenti di gas dei Paesi “ostili”. Un passo verso la “sovranità finanziaria” della Russia, ha detto, avvertendo gli europei: “Il gas americano è più caro, gli Usa cercano di spingervi ad acquistarlo da loro”.

La cronaca in diretta:

Ore 18.35 – Gas in rubli, il decreto di Putin prevede esenzioni

Il decreto sul pagamento del gas in rubli firmato da Vladimir Putin prevede la possibilità che alcuni pagamenti non siano effettuati nella valuta di Mosca. I casi in cui sarà autorizzato il pagamento non in rubli - spiega la Tass - saranno individuati dalla commissione governativa che vigila sugli investimenti stranieri. Putin ha dato quindi istruzioni per approvare la procedura di autorizzazione di tali permessi entro dieci giorni.

***

Ore 18.10 – Russi in ritirata da Kiev

Le forze armate ucraine stanno registrando il ritiro parziale dei gruppi tattici dei battaglioni di truppe russe da Kiev. Lo riportano i media ucraini citando fonti dello Stato maggiore del comando delle forze di terra delle forze armate.

"Quasi 700 unità di equipaggiamento sono partite verso Ivankov e verso il confine bielorusso durante la notte" precisano le fonti ucraine ipotizzando che si possa trattare di un riposizionamento o di un trasferimento verso il Donbass. Il nemico "continua però a lanciare attacchi missilistici sulla capitale", concludono.

***

Ore 18 – Mosca: “Azioni ostili Ue avranno risposte dure”

"Confermiamo che qualsiasi ulteriore azione ostile da parte dell'Ue e dei suoi Stati membri incontrerà inevitabilmente una dura risposta". Lo rende noto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta la Tass.

***

Ore 17.10 – Bombardato convoglio bus a Chernihiv

Le truppe russe hanno abbattuto un convoglio di autobus con volontari vicino a Chernihiv, nel nord di Kiev. Lo ha annunciato la commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova su Facebook, come riporta Unian.

"Cinque autobus sono finiti sotto il fuoco nemico quando hanno cercato di entrare nella città assediata per evacuare le persone. Sull'autobus c'erano solo volontari civili", ha scritto Denisova. A seguito del bombardamento, una persona è rimasta uccisa e quattro sono rimaste gravemente ferite. Uno dei veicoli è riuscito a fuggire nonostante i pneumatici forati.

***

Ore 16.50 – Mosca: “Figlio di Biden implicato in agenti patogeni”

Il ministero della Difesa russo ha una corrispondenza tra Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti, con i dipendenti della Defense Threat Reduction Agency americana e gli appaltatori del Pentagono, che conferma il suo ruolo cruciale nel fornire finanziamenti per il lavoro con gli agenti patogeni in Ucraina. Lo ha detto il capo delle forze russe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche, Igor Kirillov in conferenza stampa, come riporta la Tass. "L'esistenza di questo materiale è confermata dai media occidentali", ha aggiunto.

***

Ore 16.45 – Russi in ritirata da Chernobyl

I russi hanno cominciato a ritirarsi dal sito di Chernobyl. Lo rende noto l'agenzia nucleare ucraina.

***

Ore 16.40 – Nuove sanzioni Usa

Le nuove sanzioni Usa contro la Russia colpiscono i settori aerospaziale, della marina e dell'elettronica, secondo il sito del Tesoro Usa.

***

Ore 16.10 – Scholz: “Il gas si paga in euro”

"Abbiamo guardato i contratti, c'è scritto che si paga in euro. E ho chiarito nella telefonata che rimarrà così". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz rispondendo a una domanda in cancelleria sul colloquio di ieri con Putin e anche sull'ultima dichiarazione del Cremlino (di pochi minuti fa) che ha ribadito che il gas andrà pagato in rubli. "Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro", ha aggiunto.

***

Ore 15.55 – Francia e Germania pronte a bloccare import gas russo

Francia e Germania pronte a bloccare l’import di gas russo dopo l’annuncio di Putin.

***

Ore 15.45 – Putin: “Senza rubli contratti esistenti interrotti”

"Nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Ciò significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti". Così il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riporta la Tass.

***

Ore 15.37 – Putin firma il decreto sul gas in rubli

Vladimir Putin ha firmato il decreto presidenziale sulle regole del commercio di gas naturale russo con i cosiddetti Paesi ostili per il pagamento in rubli. Lo ha comunicato lo stesso leader russo, aggiungendo che entrerà in vigore da domani, primo aprile.

Il decreto prevede che Gazprombank apra conti speciali nella valuta russa per gli acquirenti di gas dei Paesi ostili.

***

Ore 15.35 – Putin: “Paesi occidentali aprano un conto in rubli”

I Paesi occidentali dovranno aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas in rubli. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass, sottolineando che il pagamento del gas in rubli è un passo verso la sovranità finanziaria della Russia.

Il presidente russo ha anche avvisato gli europei: "Il gas americano è più caro, gli Usa cercano di spingere gli europei ad acquistarlo”.

***

Ore 15.25 - Forte esplosione nel centro di Kiev

Una forte esplosione è stata avvertita nel centro di Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il media ucraino rileva che potrebbe essersi trattato di un missile russo abbattuto dalla contraerea oppure che il missile abbia centrato il suo obiettivo.

***

Ore 15.15 – Erdogan: “Lavoro a un incontro Putin-Zelensky”

"Ho intenzione di tenere nuovi colloqui con i presidenti Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Il nostro obiettivo è organizzare un incontro dei leader di Russia e Ucraina il prima possibile. Lo dirò chiaramente a entrambi". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. "Siamo pronti a fornire la piattaforma necessaria. Sulla base della fiducia che Putin e Zelensky hanno nella Turchia, spero che saremo in grado di concordare una data dell'incontro", ha affermato, come riportano le agenzie russe e ucraine Tass e Unian.

***

Ore 15.10 – Zelensky: “Nessuno ci aiuta a fermare la catastrofe di Mariupol”

"Marioupol è ancora lì. Nessuno ha abbastanza determinazione per aiutarci a fermare la catastrofe. Chiedo a tutti gli europei che ascoltano: che cosa sperano questi difensori di Mariupol, i difensori di tutti i luoghi dove si combatte? Battaglie non meno terribili della battaglia di Ypres, forse anche peggiore a Mariupol". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento belga, citato da Le Soir.

***

Ore 14.55 – Zelensky: “Pace più preziosa dei diamanti”

"La pace è più preziosa dei diamanti e delle navi russe nei vostri porti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento belga, citato da Le Soir. "La battaglia di Mariupol è sicuramente peggiore della battaglia di Ypres", ha aggiunto.

***

Ore 13.45 – Kiev: “A Chernobyl situazione catastrofica”

"La situazione a Chernobyl è catastrofica, i russi non hanno il controllo della situazione. Si rischiano effetti ad ampio raggio. L'area della centrale deve essere de-militarizzata. Ho scritto di mio pugno una lettera al segretario generale dell'Onu Guuterres per chiederlo". Lo ha detto, incontrando i media internazionali in videocall a Leopoli, la vicepremier Iryna Vereshchuk.

***

Ore 13.30 – Stoltenberg: “Mosca non si ritira, presto nuove offensive”

"Secondo l'intelligence, Mosca non si sta ritirando ma anzi vuole rafforzare la sua operazione militare in Donbass e mantenere la sua pressione su Kiev. Ci possiamo dunque aspettare altre azioni militari e ancora più sofferenza". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

***

Ore 12.10 – Dl Ucraina: il Senato conferma la fiducia al Governo, 214 sì e 35 no

L'Aula del Senato conferma la fiducia al Governo sul decreto Ucraina con 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è approvato in via definitiva.

***

Ore 11.40 – Croce Rossa: “Pronti a guidare l’evacuazione di Mariupol da domani”

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) è pronto "a guidare" le operazioni di evacuazione dei civili dalla città ucraina di Mariupol a partire da domani a condizione di avere le garanzie necessarie. Lo afferma l'organizzazione in un comunicato. "E' disperatamente importante che questa operazione avvenga. Vi dipendono le vite di decine di migliaia di persone di Mariupol", afferma il Cicr.

***

Ore 10.35 – Kiev: “Proiettili russi al fosforo su Donetsk, bimbi feriti”

L'esercito russo ha sparato nella notte proiettili al fosforo nella parte centrale della regione di Donetsk. Lo riporta la Pravda Ucraina citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko. "I russi hanno sparato contro Maryinka, Krasnohorivka e Novomykhailivtsi nella regione di Donetsk con proiettili al fosforo", ha affermato Kyrylenko su Telegram, aggiungendo che "undici feriti sono stati portati in ospedale, 4 di loro erano bambini".

***

Ore 10.15 – Bimbo e madre trovati morti dopo giorni a Kharkiv

Un bambino di 11 anni e sua madre sono rimasti uccisi nei bombardamenti russi a Slobozhanske, nel distretto di Izium, nella regione di Kharkiv, i cadaveri sono stati estratti dalle macerie solo oggi poiché nei giorni scorsi la zona era ancora sottoposta ad attacchi. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale, citato dall'Agenzia Unian, sottolineando che è stata avviata un'indagine per violazione delle leggi di guerra.

***

Ore 9.20 – Distrutto municipio di Derhachi, almeno un morto

Almeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in bombardamenti russi sulla città di Derhachi, nella regione di Kharkiv, che hanno distrutto uno degli edifici amministrativi del municipio. Lo riporta il Consiglio comunale, secondo Pravda ucraina. "Nelle ultime 24 ore, gli occupanti hanno bombardato le città e i civili della nostra comunità in modo intenso e cinico. Prudyanka, Slatine, Bezruky e soprattutto Derhachi sono state colpite. Uno degli edifici amministrativi del consiglio comunale è stato completamente distrutto, molte case private in vari distretti hanno subito gravi danni, diverse strade sono senza elettricità".

***

Ore 9 – Kiev: “Ok di Mosca al corridoio a Mariupol, pronti 45 bus”

"Questa sera abbiamo ricevuto un messaggio dal Comitato Internazionale della Croce Rossa sulla conferma da parte della Russia di essere pronta ad aprire un corridoio umanitario da Mariupol con transito per Berdyansk". Lo rende noto la vicepremier Iryna Vereshcuk su Telegram, annunciando l'invio da parte di Kiev di 45 autobus verso Mariupol. "Per oggi sono stati inoltre concordati i seguenti corridoi: ️per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione delle persone dalla città di Melitopol; ️per un convoglio di persone con mezzi propri dalla città di Energodar a Zaporizhia".

***

Ore 8.20 – L’allarme degli inglesi: “Possibili attacchi cyber contro i Paesi filo-ucraini”

La Russia potrebbe lanciare attacchi informatici contro i Paesi che appoggiano l'Ucraina: lo scrive il Kyiv Independent, che cita il capo del servizio di spionaggio britannico, Jeremy Fleming. Secondo Fleming Mosca sta "cercando obiettivi nei Paesi che si oppongono alle sue azioni" in Ucraina.

***

Ore 7.50 – Kiev: “Mosca cerca poliziotti da inviare nelle città occupate”

La Russia sta reclutando poliziotti e procuratori da inviare nelle città ucraine temporaneamente occupate: lo riporta il Kyiv Independent, che cita l'esercito ucraino. Le persone reclutate avranno il compito di condurre un lavoro di "sensibilizzazione" con le autorità locali e la popolazione.

***

Ore 7.10 – Mosca: “Inaccettabili le strutture Usa o Nato vicino all’Afghanistan”

La Russia ha affermato di considerare inaccettabile la presenza di qualsiasi infrastruttura militare statunitense o Nato nell'Asia centrale al confine con l'Afghanistan: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riportato dalla Tass, alla terza conferenza ministeriale dei Paesi vicini all'Afghanistan (Russia, Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) in corso in Cina.

(Unioneonline)

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata