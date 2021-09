Anche nel Regno Unito si va verso l’imposizione del “passaporto vaccinale”, ma in maniera più soft rispetto al Green pass italiano.

Nonostante l’opposizione di molti parlamentari conservatori il primo ministro Boris Johnson tira dritto, scrive il Daily Mail.

Dal primo settembre il passaporto vaccinale è obbligatorio solo per accedere alle discoteche, ora sarà esteso ad altri eventi. Partite di calcio, concerti e conferenze, scrive il tabloid.

Il Daily Mail precisa che una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si va verso l’adozione di misure simili a quelle annunciate nei giorni in Scozia dal First Minister Nicola Sturgeon, ovvero la necessità di avere la certificazione per partecipare a eventi con più di 500 spettatori al chiuso e più di 4mila all’aperto.

Il provvedimento, a quanto si apprende, non sarà esteso a ristoranti e pub.

