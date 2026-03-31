In occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana, come reso noto anche da Buckingham Palace, il re Carlo e la regina Camilla faranno tappa negli Usa a fine aprile. Durante la loro visita i reali incontreranno il presidente Donald Trump.

Secondo quanto riportato anche dalla Bbc, la visita avrà l’obiettivo di celebrare i legami storici e le moderne relazioni bilaterali. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli del viaggio, di certo si sa che re Carlo si recherà a Washington, dove è prevista una cena di Stato alla Casa Bianca e un suo discorso al Congresso.

Secondo la Bbc, inoltre, durante il viaggio di ritorno verso Londra re Carlo farà tappa alle Bermuda, territorio britannico d'oltremare nell'Atlantico settentrionale.

(Unioneonline/n.s.)

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