Sarebbe stata liberata durante un intervento delle forze di sicurezza irachene la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita stasera a Baghdad. Lo riferisce al Arabiya in inglese, sottolineando che la reporter sarebbe rimasta ferita nel ribaltamento dell'auto dove si trovava e trasportata in ospedale.

Il ministero dell'Interno iracheno aveva confermato che un reporter straniero era stato sequestrato senza confermarne l'identità.

«Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate», aveva dichiarato il ministero aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga con un sospetto che è stato arrestato.

Un video di Al Arabiya ha documentato il momento in cui un'auto si è fermata vicino alla donna in una delle strade della capitale irachena, prima che un gruppo di uomini armati si avvicinasse e la costringesse a salire a bordo del veicolo, che si è poi allontanato rapidamente. Kittleson collabora con diversi media tra cui anche alcuni italiani. È stato pubblicato oggi sul sito del Foglio un suo articolo dal titolo "Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno".

(Unioneonline)

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