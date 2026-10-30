Quattro petroliere in fiamme dopo aver urtato mine nello Stretto di HormuzLa comunicazione delle forze armate iraniane
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Le forze armate iraniane hanno dichiarato ieri sera che quattro petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, un'area che Washington sostiene di aver in gran parte sminato.
L'agenzia marittima britannica Ukmto ha reso noto da parte sua di aver ricevuto la segnalazione di una "nave" in fiamme nello stretto di Hormuz, vicino all'Oman, senza fornire dettagli sulle condizioni dell'equipaggio o dell'imbarcazione.
L'agenzia ha inoltre riferito che una petroliera è stata colpita da un "proiettile di origine sconosciuta" nello stesso stretto, senza segnalare feriti. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di due delle quattro navi indicate dalle forze iraniane.