In Israele completato al 100% lo scrutinio delle schede delle elezioni politiche.

Il blocco del premier Benjamin Netanyahu mantiene 53 seggi al Parlamento della Knesset, quello del Cambiamento guidato dell’ex generale Eisenkot ottiene 48 seggi. Nessuno dunque ha raggiunto la maggioranza assoluta di 61 seggi, ma il presidente Herzog ha annunciato le consultazioni per capire se esiste la possibilità di formare un governo.

Nel dettaglio, i partiti arabi hanno 19 seggi. Il Likud si rafforza di un seggio e ora ne ha 27. Yashar di Eisenkot 21, Bennett-Lapid 12, Lista Araba Unita 11, Democratici 8, Ra'am 8, Israel Beiteinu 7, Ben Gvir 7, Giudaismo Unito della Torah 7, Shas 6, Sionismo Religioso di Smotrich 6. La Commissione elettorale specifica che i risultati ufficiali saranno annunciati mercoledì 4 novembre e che entro quella data verrà effettuato un ulteriore controllo sull'integrità delle elezioni.

(Unioneonline)

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