Una delle tre italiane che risultava dispersa ieri sera a seguito dell'incidente ferroviario in Spagna è stata individuata e ha comunicato al Consolato italiano a Madrid di stare bene.

Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che la connazionale viaggiava sul treno Renfe. Al momento quindi sono scesi a due i dispersi, su cui sono in corso attività di verifica da parte autorità diplomatiche italiane con la polizia e i servizi sanitari spagnoli.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che al momento risultano ancora due donne con cittadinanza italiana disperse per il grave incidente ferroviario avvenuto ieri mattina nella zona di Toledo in Spagna.

«Il nostro console è sul posto, stiamo vedendo di assistere le famiglie, gli altri sono salvi, uno rimane ricoverato in ospedale», ha aggiunto a margine di un evento a Roma. Quella avvenuta in Spagna è «una tragedia immane», ha aggiunto Tajani. «Siamo vicini al popolo spagnolo, al loro re, al loro governo. Gli spagnoli stanno vivendo un momento tragico. È un Paese molto vicino all'Italia e gli italiani sono molto vicini agli spagnoli in questo momento di di dolore profondo», ha inoltre detto.

Intanto si aggrava il bilancio del disastro: il numero delle denunce di disperi è salito a 64. Le vittime sono almeno 68. Ventiquattro ore dopo la sciagura ferroviaria, secondo il bilancio delle autorità di Castiglia-La Mancia, 24 delle vittime viaggiavano sul treno Ave di Renfe, sul quale erano presenti un totale di 378 persone, mentre altre 44 vittime erano sul convoglio dell'Iryo, su cui viaggiavano in totale 147 persone, tra cui un neonato. Sono complessivamente 183 le persone rimaste ferite, delle quali 107 ricoverate in ospedali di Castiglia-La Mancia e 76 in nosocomi di Madrid. Quattro dei feriti restano in terapia intensiva, mentre una decina sono in stato critico. Delle denunce dei dispersi, presentate dai familiari di passeggeri dei due treni, 38 sono state presentate a Toledo, 1 a Logrono, 6 a Siviglia e 19 a Madrid, segnala la Guardia Civil.

Le fonti sottolineano che il numero di dispersi dovrà essere incrociato e verificato con i feriti attualmente ricoverati negli ospedali. Attualmente lavorano sul luogo dell'incidente oltre 200 agenti della Guardia Civil e sono circa 500 quelli mobilitati dal momento in cui si è verificata la sciagura.

Gli agenti sono impegnati con unità cinofile nell'area della sciagura nelle ricerche di eventuali superstiti o resti umani. Impegnati nelle ricerche anche un centinaio di militari dell'Unità di emergenza dell'esercito Ume e oltre 110 addetti della Protezione Civile.

(Unioneonline)

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