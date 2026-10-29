Un elicottero italiano CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor- Althea, è precipitato per cause ancora in corso di accertamento in Bosnia-Erzegovina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi. «Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale», ha comunicato la Difesa.

Secondo le prime informazioni fornite dal sindaco di Brčko, Siniša Milić, ci sarebbero «tre persone morte e dodici ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta».

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