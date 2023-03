Il presidente russo Vladimir Putin, che oggi è entrato in territorio ucraino in visita nella città conquistata di Mariupol, ha accolto con favore «la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo» nella risoluzione del conflitto in Ucraina.

Il presidente della federazione russa ha sottolineato inoltre, che le relazioni tra Mosca e Pechino sono «al punto più alto» della loro storia.

La sua posizione è stata riportata in un articolo scritto per un giornale cinese e pubblicato dal Cremlino, alla vigilia della visita in Russia del leader cinese Xi Jinping.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata