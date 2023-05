Nel Regno Unito è nato il primo bambino "da tre genitori" tramite una tecnica all'avanguardia di procreazione assistita che incrocia il Dna di tre persone diverse per evitare la trasmissione di malattie rare ereditarie per via materna.

Il primo bimbo da tre genitori in assoluto era nato nel 2016 in Messico, secondo la Human Fertilisation and Embryology Authority ad oggi sono «meno di cinque» i bimbi venuti alla luce sfruttando questa procedura.

La tecnica, chiamata Mdt e molto criticata in ambito bioetico, consiste nella sostituzione del Dna contenuto nelle centraline energetiche della cellula (mitocondri) della madre portatrice del “difetto” ereditario con quello di una donna sana. Era stata introdotta dal Newcastle Fertility Centre e nel 2015 era arrivato il via libera del Parlamento britannico all'utilizzo nel Paese.

I medici della clinica di Newcastle non hanno rilasciato dettagli sulle nascite avvenute all'interno del programma di Mdt nella città inglese, temendo che informazioni specifiche possano compromettere la riservatezza delle famiglie interessate.

(Unioneonline/L)

