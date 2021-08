Tutto l’equipaggio che si trovava a bordo di un aereo russo precipitato in Turchia è morto a seguito dell’incidente. Il velivolo, un Beriev-200, era impegnato in una missione antincendio ed era stato inviato dalla Russia per combattere i roghi che nelle ultime settimane stanno devastando la parte meridionale della Turchia.

Le vittime sono otto: 5 militari russi e 3 turchi.

Sconosciuto per ora il motivo dello schianto. L’aereo aveva appena lasciato cadere il suo carico d'acqua per spegnere un incendio scoppiato nella regione di Kahramanmaras, secondo quanto riportato dalla televisione di stato turca Trt.

