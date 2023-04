Un turista italiano, Andrea Sferrazza, 30 anni, nato a Torino, è morto ieri dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra, in Giordania.

Il giovane, che si trovava da solo in viaggio nel Paese, è stato soccorso e portato in ospedale. Ormai era troppo tardi, è morto per le ferite riportate nella caduta.

La polizia ha aperto un'indagine ed è stata disposta l'autopsia. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman.

Sferrazza risiedeva a Londra dalla primavera del 2021.

