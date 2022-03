Un nuovo episodio di brutale violenza da parte della polizia contro una persona afroamericana. Questa volta ancora più grave perché la vittima è una ragazzina di 12 anni che si trovava nella mensa della sua scuola media, a Kenosha, in Wisconsin.

Cosa è accaduto nel dettaglio è ancora in via di chiarimento: in rete gira il video di un agente che sovrasta una ragazzina, in jeans e felpa colorata, premendole schiena e collo per oltre 20 secondi, mentre la ammanetta.

Dal video ripreso dalle telecamere di sicurezza, si vede poco prima la studentessa spintonare un compagno. Tanto è bastato all'agente 37enne Shawn Guetschow per decidere di intervenire prima scaraventando lontano l'altro studente poi buttando a terra la ragazza. La immobilizza e inizia a premerle il ginocchio sul collo per "oltre 20 secondi", come ha denunciato il suo avvocato. Quindi la solleva da terra con violenza, ammanettata, e la trascina via. L'agente non era in servizio per la polizia in quel momento ma stava lavorando part-time come guardia giurata della scuola media Lincoln, ruolo dal quale si è dimesso. Non ha invece ricevuto nessuna sospensione, per il momento, dalla polizia locale.

Il padre della ragazza, Jarel Perez, ha detto alla stampa che "sua figlia è molto traumatizzata e non vuole andare più a scuola". L'avvocato della famiglia ha denunciato "la violenza crudele e spietata nei confronti di una ragazzina" e ha chiesto alla polizia di licenziare immediatamente l'agente.

