Pioggia di droni e missili su Kiev, danneggiato per la prima volta il palazzo del GovernoA fuoco anche tre edifici residenziali, tra le vittime un bambino di un anno
Pioggia di missili e droni russi su Kiev. Un attacco su larga scala in cui per la prima volta dall’inizio della guerra è stata danneggiata anche la sede del governo ucraino.
Il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati dall'attacco russo, ha dichiarato la premier ucraina Yulia Svyrydenko. «Il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. I soccorritori stanno spegnendo l'incendio», ha scritto la premier su Telegram.
Sono centinaia i droni e missili lanciati nella notte, almeno tre edifici residenziali sono andati a fuoco. Si contano due vittime, tra cui un bambino di un anno, e almeno undici feriti.
Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, i palazzi a fuoco si trovano nel distretto di Sviatoshynskyi e in quello di Darnytskyi. in un caso alcuni piani sono stati completamente distrutti.
(Unioneonline)