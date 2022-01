Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, ha lasciato ieri notte l'ospedale di San Paolo, dove la leggenda brasiliana è stata nuovamente ricoverata per 48 ore per sottoporsi a cure legate all'intervento per la rimozione di un tumore al colon dello scorso anno.

Secondo Espn Brasile, l'ex fuoriclasse, 81 anni, era stato ricoverato in ospedale per dei cicli di chemioterapia. Poi ulteriori esami avrebbero permesso di diagnosticare un tumore all'intestino, un altro al fegato e l'inizio di un terzo ad un polmone. Un quadro clinico né confermato né smentito dall'agente di Pelè.

Anche l'ospedale, in un comunicato, ha menzionato solo il trattamento per il "tumore del colon", specificando che l'ex campione è "in condizioni clinicamente stabili".

(Unioneonline/v.l.)

