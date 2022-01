Davvero un periodaccio per Boris Johnson, che mentre era impegnato a rintuzzare le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai contraccolpi dovuti allo scandalo “Partygate”, in questi giorni ha anche dovuto affrontare momenti di vera e propria angoscia familiare assieme a sua moglie Carrie.

Il Daily Mail ha parlato di un “brutto” contagio da Covid diagnosticato recentemente alla piccola Romy, ultima nata in casa di BoJo, che ha appena sei settimane di vita.

La piccola ha solo sei settimane di vita e, si legge sul Daily Mail, è stata colpita “abbastanza male” dal virus anche se oggi il peggio sembra passato ed è “in via di guarigione”.

Una rivelazione che spiega anche il motivo per cui Johnson si è assentato dalla scena pubblica per alcuni giorni: giovedì scorso Downing Street aveva comunicato che BoJo aveva cancellato una visita nel Lancashire ed era in isolamento perché un membro della sua famiglia era risultato positivo al coronavirus, senza specificare di chi si trattasse.

Il virus proprio non ha risparmiato la famiglia Johnson. Il premier è stato pesantemente colpito durante la prima fase della pandemia, quando ancora invocava l’immunità di gregge: un drammatico contagio sfociato in un ricovero in terapia intensiva prima di Pasqua 2020. BoJo ce l’ha fatta e ha cambiato il suo approccio alla questione, almeno fino all’arrivo dei vaccini.

Anche la first lady Carrie si è ammalata di Covid mentre era incinta, per lei un contagio molto meno aggressivo.

