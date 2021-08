Il Green Pass “è una misura legittima”. Lo ha sentenziato il Consiglio costituzionale di Parigi, che ha dato il proprio via libera all'introduzione del contestato certificato sanitario voluto – come del resto in Italia - dal governo transalpino per contrastare l’epidemia di Covid-19.

Un pronunciamento molto atteso, quello del Consiglio, richiesto dopo le proteste di piazza che hanno infiammato molte città francesi.

Per i “saggi” il pass sanitario è uno strumento "equilibrato", oltreché un “buon compromesso tra libertà pubbliche e protezione della salute”.

L'estensione del Green pass francese a bar, ristoranti e trasporti di lunga percorrenza entrerà in vigore da lunedì. I giudici costituzionali hanno invece bocciato l'isolamento obbligatorio delle persone affette da Covid per un periodo di dieci giorni. Un misura a loro avviso non "necessaria, adatta" o "proporzionata".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata