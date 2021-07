Quasi 114mila persone sono scese in piazza oggi pomeriggio in Francia per protestare contro le nuove misure sanitarie annunciate lunedì scorso dal presidente Emmanuel Macron, che prevedono, da inizio agosto, il pass sanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, indicando di aver identificato 136 diverse manifestazioni in tutto il Paese.

A Parigi sono scese in strada quasi 18mila persone.

“Abbiamo lanciato un appello a manifestare per dire no al pass sanitario”, ha spiegato Maxime Nicolle, uno dei volti storici del movimento dei Gilet Gialli, tra i promotori della protesta, “queste misure sono un attacco ai nostri diritti, alla libertà di circolazione e una violazione alla nostra privacy. Ed è particolarmente stupefacente che giustifichi queste misure parlando di una questione sanitaria. Questo tipo di misura non esiste per gli altri vaccini. Sta dividendo in due la popolazione: i vaccinati da una parte e i non vaccinati d'altra”.

A partire dalla mezzanotte di domani la Francia chiederà un test Covid effettuato nelle ultime 24 ore a chi arriva dal Regno Unito, dalla Spagna, dal Portogallo, da Cipro, dalla Grecia e dai Paesi Bassi. La misura non riguarda i viaggiatori vaccinati.

