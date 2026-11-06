Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.

È stata una giornata di vero e proprio caos quella di ieri nei cieli europei, a causa di ben 18 allarmi bomba che hanno interessato diversi voli di linea, dei quali sei collegati all'Italia. Tra i casi più critici, il volo Dublino-Roma è stato scortato dai caccia ed è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Normandia per l'evacuazione di 151 passeggeri, mentre la rotta Milano Malpensa-Varsavia è stata dirottata d'urgenza su Vienna. Altri velivoli diretti a Roma e Milano sono arrivati a destinazione ma sono stati subito messi in sicurezza per consentire le operazioni di bonifica da parte degli artificieri.

A scatenare l'emergenza è stata una serie di e-mail minatorie scritte in italiano e firmate dai "combattenti dello Stato Maschile", un gruppo estremista e misogino d'ispirazione ultranazionalista. I messaggi annunciavano esplosioni imminenti a bordo degli aerei. Gli esperti ritengono si sia trattato di un attacco ibrido coordinato a livello europeo per creare destabilizzazione e forti disagi ai trasporti; gli inquirenti e la cooperazione internazionale sono ora al lavoro sugli indirizzi IP per risalire agli autori.

(Unioneonline)

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