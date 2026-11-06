Il nubifragio che ieri ha lambito parte della Sardegna centro orientale, ha avuto effetti devastanti sulla Corsica meridionale. Nella zona di Porto Vecchio, Conca e Bonifacio si contano purtroppo due vittime e danni ingenti ai edifici privati strade e opere pubbliche, diversi ponti sono crollati e una frazione con circa 2mila residenti è ancora isolata.

Due persone sono rimaste intrappolate all’interno della loro autovettura nel territorio di Bonifacio e sono decedute. Nella zona di Porto Vecchio sono caduti 300 mm di pioggia. Sono state colpite anche aziende ed attività artigianali con rapporti strettissimi, di natura commerciale con imprese sarde.

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