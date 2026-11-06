«Questo è solo l'inizio. Quello che è successo questa settimana è solo una piccola parte di ciò che attende l'Europa nel prossimo futuro. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni».

È il contenuto di un'email inviata a varie testate giornalistiche, riferisce il Financial Times. Il mittente rivendica la responsabilità degli allarmi bomba sui voli europei definendosi «uno dei leader del gruppo responsabile» delle minacce.

E avverte, presto i falsi allarmi diventeranno veri e propri attentati.

Secondo un dirigente dell'emittente pubblica irlandese Rte, il messaggio è stato inviato a 18 media. Non verificata l'autenticità della rivendicazione.

Intanto "Stato Maschile", il gruppo estremista misogino citato nelle false minacce di bombe lanciate questa settimana contro gli aeroporti italiani, ha negato qualsiasi collegamento con i falsi allarmi che hanno causato disagi ai voli in tutta Europa.

In risposta al servizio russo della Bbc, un account su Telegram - uno dei tanti collegati al cosiddetto "Stato Maschile" e al suo fondatore Vladislav Pozdnyakov - ha deriso qualsiasi insinuazione che il gruppo fosse coinvolto nell'invio delle minacce via e-mail. «Quale Stato Maschile? Dove l'hai visto? Non esiste più da molti anni», recita il messaggio sul canale.

(Unioneonline)

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