La Santa Sede conferma ufficialmente ciò che era trapelato in Germania un paio di settimane fa: l’arcivescovo Georg Gänswein, segretario di Benedetto XVI negli anni del suo pontificato, tornerà dal mese prossimo nella diocesi di Friburgo.

Un congedo espresso in un comunicato di poche righe: «Il Santo Padre ha disposto che mons. Gaenswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua diocesi di origine», si legge nella nota.

Il fatto che si specifichi «per il momento», tuttavia, significa che in futuro potrebbero essergli assegnati nuovi incarichi.

L’incarico di prefetto della Casa pontificia era scaduto il 28 febbraio scorso: dieci anni esatti — la durata di due mandati quinquennali — dalla rinuncia al pontificato di Ratzinger, che lo aveva nominato a dicembre del 2012.

Un ruolo poi confermato da Francesco, ma su cui non erano mancate le polemiche alimentate dallo stesso arcivescovo anche nel libro recentemente pubblicato e dal titolo «Nient’altro che la verità», uscito all’indomani dei funerali di Benedetto.

L’ultima udienza con il Papa è stata il 19 maggio: già da allora era trapelato come Francesco intendesse rimandarlo in patria.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà l'incarico di monsignor Gänswein in Germania.

