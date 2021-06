Positivo al Covid il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel.

Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato, specificando che il 48enne si è messo in isolamento per dieci giorni.

Giovedì e venerdì scorso ha partecipato al Consiglio europeo con gli altri leader Ue. Ma nessuno viene considerato come "caso contatto" perché nel suo Paese lo è chi ha passato più di 15 minuti con un positivo a meno di 2 metri e senza mascherina. In più nei due giorni di vertice i cosiddetti "gesti-barriera sono stati rispettati", ha assicurato una portavoce del premier all'Afp.

Bettel "presenta attualmente sintomi leggeri (febbre e mal di testa)", ma "continuerà a esercitare le sue funzioni" in telelavoro, sottolinea la nota dell'ufficio del premier. Finora ha ricevuto una sola dose di vaccino.

(Unioneonline/D)

