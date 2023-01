Una bambina di tre anni è stata trovata senza vita dentro una lavatrice a Parigi.

La procura della capitale francese ha aperto un'inchiesta per individuare le cause del decesso. Secondo gli inquirenti, i genitori – che hanno altri 4 figli – non trovando la bambina la avrebbero cercata ovunque, in casa e nel circondario.

Dopo diverse ore è stato il padre a ritrovare la bambina all’interno dell’elettrodomestico, spento. «A prima vista non mostrava segni di percosse», hanno riferito a Bfm tv alcune fonti anonime della polizia. Inutili i soccorsi, che non sono riusciti a rianimare la piccola.

