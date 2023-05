Il Comitato tecnico dell'Oms «ha raccomandato la fine dello stato di emergenza Covid-19 ed io ho accettato l'indicazione». Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus.

Dopo poco più tre anni, dunque, termina l’emergenza pandemica internazionale dichiarata dopo il 30 gennaio 2020.

IL BILANCIO – «All'inizio della pandemia, fuori dalla Cina c’erano circa 100 casi di Covid-19 e non vi erano morti dichiarati. In tre anni da qual momento il mondo si è capovolto: circa 7 milioni di morti sono stati riportati dall'Oms, ma noi sappiano che la stima è di molte volte maggiore, pari almeno a 20 milioni di vittime», ha spiegato Ghebreyesus.

I DATI SARDI – In Sardegna le vittime mietute dall’epidemia di Sars-Cov-2 sono state quasi 3.000 (precisamente 2.947), a fronte di oltre mezzo milione di casi (513.631). Circa un terzo della popolazione dell’Isola, dunque, è stato contagiato.

L’ULTIMO BOLLETTINO – Nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione si registrano 56 ulteriori casi confermati di positività, ma nessuna nuova vittima. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva negli ospedali dell’Isola sono 6 (+1), quelli in area medica sono 111 (+4). Sono 3810, invece, i casi di isolamento domiciliare (-11).

IN ITALIA – A livello nazionale i casi totali registrati in Italia sono stati 28,5 milioni, mentre le vittime totali sono state quasi 190mila.

ALLARME VARIANTI – «È con grande speranza che ora io dichiaro la fine del Covid-19 come emergenza sanitaria globale, ma comunque questo non significa che il Covid sia finito in termini di minaccia alla salute globale», ha aggiunto il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus.

«Resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono causare nuove ondate di casi e morti. La cosa peggiore che i paesi possano fare ora - ha avvertito - è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi».

© Riproduzione riservata