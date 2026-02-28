«Per quanto ci risulta la reazione dell'Iran è contro basi americane, come quella in Kuwait, dove ci sono oltre 300 uomini dell'Aeronautica italiana, però ho parlato anche con il generale Conserva che mi ha confermato che non c'è alcun problema».

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, incontrando la stampa alla Farnesina. Al momento dell’attacco i nostri soldati erano nei bunker, è stato precisato.

«I nostri militari - ha aggiunto Tajani - sono tutti al sicuro in Libano, in Giordania, e anche i carabinieri a Gerico. Insomma, la situazione al momento è non di allarme grave per i nostri concittadini, in modo particolare per i militari, però certamente è una situazione difficile complicata, non sarà una guerra lampo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata