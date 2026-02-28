«La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando l’attacco di Usa e Israele all’Iran. «Seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare il Paese, cosa che era stata fatta dai turisti e lavoratori. Sono rimasti solo gli italiani che vivono là, sposati con cittadini italiani. Siamo pronti all'evacuazione», ha aggiunto Tajani.

Intanto, è stata innalzata dalle prime ore del mattino l'attenzione su tutte le manifestazioni e gli obiettivi sensibili a Roma, come le sedi di ambasciate e il Ghetto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata