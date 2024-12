Un altro disastro aereo a pochi giorno dall’abbattimento “per errore” del volo Baku-Grozny da parte delle forze di difesa russa. Questa volta la tragedia è avvenuta in Corea del Sud, dove un aereo in arrivo da Bangkok con 181 persone a bordo si è schiantato all’atterraggio all'aeroporto di Muan.

Da quanto si apprende il carrello non si sarebbe aperto in seguito all’impatto con degli uccelli. 120 morti è il bilancio provvisorio dell’incidente, ma ci sarebbero sopravvissuti.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il leader azero Aliyev per l'abbattimento dell’Embraer diretto a Grozny, precipitato in Kazakistan. Da quanto spiegato, le difese aeree russe erano in azione contro droni ucraini sulla capitale cecena e il velivolo è finito nel mirino. Delle circa 70 persone a bordo, i sopravvissuti sarebbero 29. L'Unione europea, dal canto proprio, ha chiesto un'indagine indipendente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata