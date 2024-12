Disastro aereo in Kazakistan.

Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau.

Il volo era operato dalla compagnia Azerbaijan Airlines. Erano 67 le persone a bordo del mezzo, 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio.

Sono 39 le vittime, mentre 28 persone sono sopravvissute. «Le informazioni sui feriti sono in fase di chiarimento. Secondo i dati preliminari, ci sono 28 sopravvissuti. Ventisei sono stati trasportati in ospedale», riferisce il ministero delle Emergenze kazako. Dieci sono in gravi condizioni e sono stati ricoverati in terapia intensiva. Circa 150 i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’incidente per spegnere l’incendio.

Le nazionalità dei passeggeri: 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata