«Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?». Questo il nuovo post di Elon Musk, che su X torna così a commentare – dopo il messaggio pubblicato ieri sui giudici che «devono andarsene» – il caso degli stop ai trasferimenti di migranti nei centri “italiani” in Albania decisi dalla magistratura.

Un altro “assist” al Governo Meloni, quello del miliardario sudafricano e autorevole supporter del presidente eletto Usa Donald Trump (pronto sembra a dargli anche incarichi nel suo prossimo governo), che ha innescato nuove polemiche politiche.

Non solo. Dopo i post di Musk è arrivata anche una dichiarazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Chiunque – ha aggiunto il Capo dello Stato -, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata