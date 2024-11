Nella notte sono arrivate le prime nomine nella nuova squadra di Donald Trump. Il tycoon ha annunciato la scelta di Michael Waltz, ex Berretto verde (le forze speciali dell’esercito), come futuro consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. E poi gli imprenditori Elon Musk e Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo Dipartimento dell'Efficienza governativa, la governatrice del Dakota Kristi Noem – nota per aver raccontato in un libro di aver ucciso a sangue freddo il suo cane da caccia Cricket perché “non ubbidiva” – alla Sicurezza interna, e il “falco” John Ratcliffe a capo della Cia. E ancora consigliere alla Casa Bianca Bill McGinley, segretario di gabinetto nella sua prima amministrazione, e il veterano e anchorman di Fox News Pete Hegseth al Pentagono.

L’ex governatore dell'Arkansas, Mike Huckabee, sarà invece ambasciatore in Israele mentre il suo vecchio amico Steven Witkoff ricoprirà l’incarico di inviato speciale in Medio Oriente.

Secondo il New York Times il senatore della Florida Marco Rubio verrà invece nominato segretario di Stato; una decisione, quest’ultima, non ancora confermata.

A proposito di Musk e Ramaswam, Trump ha precisato su Truth: «Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento 'Save America'. Diventerà, potenzialmente, 'il progetto Manhattan' dei nostri tempi" (il progetto segreto Usa per sviluppare la prima bomba atomica, ndr).

(Unioneonline/v.l.)

