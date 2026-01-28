Anthony J. Kazmierczak, è questo il nome dell’aggressore della democratica del Minnesota Ilhan Omar, assalita durante un incontro pubblico con una siringa. Il 55enne avrebbe aggredito la deputata spruzzandole addosso una sostanza non ancora identificata. Omar, deputata somala naturalizzata americana, stava tenendo un incontro pubblico per chiedere la fine alla repressione anti-immigrazione dell'amministrazione Trump.

Omar è comunque uscita illesa dall’accaduto e, dopo aver proseguito col suo intervento, avrebbe anche chiesto a Kristi Noem, Segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna, di «dimettersi o affrontare l'impeachment».

Kazmierczak è attualmente detenuto nella prigione della contea di Hennepin.

Sull’episodio si è duramente espresso il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, il quale avrebbe messo in dubbio la veridicità dell’accaduto. «Penso sia un’impostora – la replica di Trump ai microfoni dell’ABC – conoscendola avrà organizzato tutto lei facendosi spruzzare il liquido addosso».

