Gli Usa hanno preso di mira con una serie di attacchi l’isola di Kharg distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso la Florida, Donald Trump ha annunciato su Truth che gli Usa avevano sferrato pesanti attacchi aerei contro l'Isola, risparmiando le infrastrutture vitali attraverso cui transita il 90% circa di tutto il greggio iraniano.

Una mossa mirata a fare pressione su Teheran affinché non interferisca con il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Immediata la replica dell'Iran, che ha minacciato di "ridurre in cenere" le infrastrutture petrolifere legate agli Usa in Medio Oriente.

Nella notte una pioggia di droni su Baghdad, dove è stata colpita l’ambasciata americana. Appello di Hamas a Teheran: «Cessate il fuoco contro i Paesi vicini».

Missili su Israele e in Libano: a Beirut raid su centro medico provoca 12 morti tra il personale, attacco israeliano colpisce base Unifil nel sud.

LA DIRETTA:

Ore 7 – Hamas all'Iran: cessare gli attacchi ai paesi vicini

Hamas ha esortato il suo alleato Iran a cessare gli attacchi contro i Paesi vicini del Golfo come risposta agli attacchi israelo-statunitensi. «Pur affermando il diritto della Repubblica islamica d'Iran a rispondere a tale aggressione con tutti i mezzi possibili - afferma il movimento islamico su Telegram -, in conformità alle norme e al diritto internazionale, il movimento invita i suoi fratelli in Iran a non prendere di mira i vicini».

Ore 6 – Trump: «Iran completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterò»

«L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l'esercito statunitense ha ottenuto contro l'Iran».

Ore 5 – Ambasciata Usa a Baghdad colpita da un drone

Un attacco con drone ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad. Lo ha reso noto un alto responsabile della sicurezza irachena. Un giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. Un altro responsabile della sicurezza ha confermato l'attacco che si è verificato in seguito a numerose esplosioni avvertite nella notte e che hanno causato anche la morte di due persone.

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