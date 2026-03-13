Petroliera “fantasma” russa alla deriva tra Italia e MaltaLa nave “Arctic Metagaz” è senza equipaggio dopo un attacco di droni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La petroliera russa “Arctic Metagaz”, senza equipaggio e carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, alla deriva in mare tra Italia e Malta.
Da quanto si apprende l’imbarcazione apparterrebbe alla cosiddetta “flotta ombra” di Mosca e sarebbe stata colpita da droni.
Al momento non ci sarebbe il rischio di inquinamento, ma mezzi della Marina militare italiana, tra cui un rimorchiatore, restano vicini al relitto alla deriva, pronti a intervenire in caso di emergenza.
Sulla vicenda si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi.
(Unioneonline)