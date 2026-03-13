Spunta dai file dello scandalo di Jeffrey Epstein una foto in cui sono ritratti l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, insieme al faccendiere pedofilo americano.

A trovarla fra l'enorme mole di documenti pubblicati negli Stati Uniti è stata l'emittente del Regno Unito Itv, secondo cui l'immagine dei tre, seduti e rilassati attorno a un tavolo di legno, risale probabilmente al periodo compreso tra il 1999 e il 2000, e sarebbe stata scattata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts.

Si tratta della prima foto dove compaiono insieme il faccendiere morto suicida in carcere col reprobo di casa Windsor e l'ex eminenza grigia del New Labour, entrambi arrestati e rilasciati nel Regno nelle indagini di polizia che li vedono accusati di aver condiviso con l'amico comune Epstein informazioni riservate quando occupavano incarichi pubblici.

Le accuse su Mandelson, la cui vicenda ha scatenato una bufera politica sul premier laburista Keir Starmer che lo aveva scelto l'anno scorso come ambasciatore per poi silurarlo, riguardano il suo operato da ministro, fra i tanti incarichi occupati dall'ex figura di spicco del New Labour, in passato anche commissario europeo e consulente.

A suo tempo aveva intessuto stretti rapporti con la Cina e di recente sono emersi sospetti su un suo ruolo giocato per sostenere la nomina di Andrea a testimonial commerciale britannico in Asia e nel resto del mondo: proprio ricoprendo quell'incarico l'ex duca di York aveva passato le informazioni riservate al finanziere.

(Unioneonline)

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