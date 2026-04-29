Donald Trump attacca il cancelliere tedesco Friedric Merz. «Ritiene accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non sa di cosa sta parlando! Se l'Iran possedesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe tenuto in ostaggio», ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth.

«Sto facendo qualcosa con l'Iran, proprio in questo momento, che altre nazioni, o altri presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa. Non c'è da stupirsi che la Germania stia andando così male, sia economicamente che sotto altri aspetti», ha messo in evidenza Trump. Una risposta al veleno dopo che il cancelliere ha affermato che nel conflitto in Medioriente gli iraniani «hanno umiliato gli Stati Uniti».

Dopo l’attacco di Trump, Merz ha controreplicato affermando: «Il rapporto personale fra me e il presidente americano, perlomeno dal mio punto di vista, non è cambiato e resta buono». «Fin dal principio – ha spiegato in una conferenza stampa – ho nutrito dei dubbi sull'inizio della guerra in Iran e l'ho anche detto. Noi soffriamo in modo molto consistente in Germania e in Europa per la chiusura del canale di Hormuz, questo colpisce in modo immediato l'approvvigionamento energetico e ha un massiccio impatto sulla nostra economia», ha spiegato Merz. «Quindi – ha concluso – io incalzo perché si arrivi il prima possibile a mettere da parte il conflitto».

(Unioneonline)

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