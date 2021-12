Anche in Germania scatta quello che è di fatto un lockdown per i non vaccinati.

Il 2G (vaccinati o guariti), già in vigore per entrare in bar, ristoranti, cinema, stadi, per partecipare a eventi, viene esteso anche al commercio al dettaglio in tutto il Paese.

Per le persone non vaccinate né guarita scatta anche una drastica “riduzione dei contatti”. Una sorta di lockdown sul modello austriaco.

E’ la decisione più rilevante del pacchetto varato dall’ultima conferenza Stato-Regioni, annunciato da Angela Merkel in una conferenza stampa a Berlino in cui è intervenuto anche il cancelliere in pectore Olaf Scholz, che entrerà in carica l’8 dicembre, mettendo fine all’era Merkel dopo 16 anni.

Anche quest’anno sarà proibita, come l’anno scorso, la vendita di botti di Capodanno a San Silvestro. La misura ha il fine di non caricare ulteriormente il sistema sanitario già sotto pressione per la pandemia.

Merkel ha annunciato inoltre che il Parlamento avvierà il dibattito sull’obbligo vaccinale, misura su cui si sono detti d’accordo sia il socialdemocratico Scholz che i liberali.

"La situazione è seria e il carico delle strutture sanitarie è in parte già ai limiti", ha detto la Cancelliera.

I dati sono ancora allarmanti, ma si inizia a intravedere un lieve calo: per il terzo giorno di fila l’incidenza settimanale è in decrescita, dal picco di lunedì (452,4) è arrivata a 439,2.

Le nuove infezioni registrate nelle 24 ore sono 73.209 (una settimana fa erano 75.961). I decessi sono stati 388 (sette giorni fa erano 351). Alcune Regioni hanno iniziato ad inviare pazienti all’estero, anche in Italia, perché le terapie intensive sono al limite.

