Christian Brueckner, 44enne tedesco, è stato ufficialmente incriminato dalle autorità portoghesi per la scomparsa di Maddie McCann, la bimba britannica di tra anni scomparsa durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, il 3 maggio 2007.

Lo ha annunciato la Procura di Portimao: “Nell’ambito dell’indagine sulle circostanze della scomparsa di Madeleine McCann nel 2007, una persona è stata incriminata mercoledì”, si legge in uno scarno comunicato. Il procuratore generale e la Polizia giudiziaria non hanno rilasciato ancora alcun commento ufficiale.

E' dal 2020 che le autorità tedesche affermano di avere prove dell'omicidio della piccola Maddie e che identificano in Brueckner, un pedofilo recidivo già in carcere per altri reati come il principale sospettato.

Il 44enne è detenuto per pedofilia e violenza sessuale in una cella di massima sicurezza a Oldenburg, all’epoca della scomparsa di Maddie avrebbe eseguito diversi lavori di riparazione all’Ocean Club di Praia da Luz.

